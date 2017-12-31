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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     31.12.2017 00:10

Парковка в Москве стала бесплатной до завершения новогодних праздников

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Теги:  парковка  праздники  Новый год  Новый год-2018 

31 декабря. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве стала бесплатной до завершения новогодних праздников.

С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города.


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Теги: 
парковка  праздники  Новый год  Новый год-2018 

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