26 марта. Mossovetinfo.ru – В объявленную Владимиром Путиным нерабочую неделю парковка в Москве останется платной, выделенные полосы будут администрироваться как в обычные дни, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Парковка останется платной, так как предстоящая нерабочая неделя не является праздничными днями. Граждан просят воздержаться от поездок без необходимости.
Администрирование выделенных полос как в обычные дни сохранится в связи с тем, что необходимо обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, передвижения оперативных служб и карет скорой помощи.
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.
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