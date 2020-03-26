26 марта. Mossovetinfo.ru – В объявленную Владимиром Путиным нерабочую неделю парковка в Москве останется платной, выделенные полосы будут администрироваться как в обычные дни, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



Парковка останется платной, так как предстоящая нерабочая неделя не является праздничными днями. Граждан просят воздержаться от поездок без необходимости.



Администрирование выделенных полос как в обычные дни сохранится в связи с тем, что необходимо обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, передвижения оперативных служб и карет скорой помощи.



В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.