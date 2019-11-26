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Город (Москва и область)     26.11.2019 13:23

Парковые зоны благоустроят в Можайском районе в рамках программы реновации

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Теги:  программа реновации жилья  Можайский  программа реновации  благоустройство  реновация жилья 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Проекты планировки новых кварталов по программе реновации жилья в Можайском районе Москвы включают в себя сохранение и благоустройство существующих парковых зон, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Благоустройство затронет парк «Дубки», зеленые зоны вдоль улиц Говорова и Кубинка, парк в пойме реки Ивницы и озелененную территорию у железнодорожной станции Рабочий поселок.

В парках и зеленых зонах установят новые системы освещения, проложат новые пешеходные дорожки, установят скамейки, высадят новые деревья и кустарники.

Кроме того, проекты планировки предусматривают строительство проезда от улицы Говорова до улицы Толбухина, устройство внутриквартальных проездов в квартал с улицы Говорова. Также появятся проезды от дублера Можайского шоссе до улицы Кубинка и от улицы Маршала Неделина до улицы Гришина с двумя полосами движения. Улица Маршала Неделина будет расширена до 4 полос, помимо этого, будет продлена улица Кутузова.
Во всех проектируемых жилых домах предусмотрены подземные автостоянки, а вдоль всех дорог – плоскостные стоянки.

В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в рамках реновации в Можайском районе будут сохранены два дома с авторской архитектурой. Дома, расположенные в 1-м и 2-м переулках Петра Алексеева, будут отремонтированы, после чего один из них будет перепрофилируют в общественное здание, второй дом останется жилым.

Кроме того, будут сохранены зданий школ и городской больницы, помимо этого, будут построены два детских сада на 150 мест каждый и школа на 600 мест. Также появится новый культурный центр с музыкальной школой и клубными помещениями.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Можайский  программа реновации  благоустройство  реновация жилья 

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