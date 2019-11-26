26 ноября. Mossovetinfo.ru – Проекты планировки новых кварталов по программе реновации жилья в Можайском районе Москвы включают в себя сохранение и благоустройство существующих парковых зон, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.



Благоустройство затронет парк «Дубки», зеленые зоны вдоль улиц Говорова и Кубинка, парк в пойме реки Ивницы и озелененную территорию у железнодорожной станции Рабочий поселок.



В парках и зеленых зонах установят новые системы освещения, проложат новые пешеходные дорожки, установят скамейки, высадят новые деревья и кустарники.



Кроме того, проекты планировки предусматривают строительство проезда от улицы Говорова до улицы Толбухина, устройство внутриквартальных проездов в квартал с улицы Говорова. Также появятся проезды от дублера Можайского шоссе до улицы Кубинка и от улицы Маршала Неделина до улицы Гришина с двумя полосами движения. Улица Маршала Неделина будет расширена до 4 полос, помимо этого, будет продлена улица Кутузова.

Во всех проектируемых жилых домах предусмотрены подземные автостоянки, а вдоль всех дорог – плоскостные стоянки.



В свою очередь, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в рамках реновации в Можайском районе будут сохранены два дома с авторской архитектурой. Дома, расположенные в 1-м и 2-м переулках Петра Алексеева, будут отремонтированы, после чего один из них будет перепрофилируют в общественное здание, второй дом останется жилым.



Кроме того, будут сохранены зданий школ и городской больницы, помимо этого, будут построены два детских сада на 150 мест каждый и школа на 600 мест. Также появится новый культурный центр с музыкальной школой и клубными помещениями.