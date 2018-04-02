2 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 10 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) в марте 2018 года. Об этом сообщает в telegram-канале МЦК.
Это на 1 миллион больше, чем в 2017 году.
Московское центральное кольцо открылось в сентябре 2016 года. На нем была создана 31 станция.
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