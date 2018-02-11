Пассажирский самолет с 71 человеками на борту разбился в Подмосковье

11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Пассажирский самолет Саратовских авиалиний с 71 человеком на борту потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.



Ранее «Интерфакс» сообщал, , что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта «Домодедово» в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.



Cообщается, что пропавший с радаров после вылета из аэропорта «Домодедово» самолет Ан-148 разбился в районе деревни Аргуново.



«Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах

МЧС пока не делало официальных заявлений по поводу авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье.