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Город (Москва и область)     21.11.2019 16:27

Пассажиры пожаловались на различные проблемы в связи с запуском МЦД

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Теги:  МЦД  пассажиры  открытие  жалобы 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – Первый день работы Московских центральных диаметров выявил ряд проблем, о которых пассажиры сообщают в социальных сетях.

Работающие на МЦД поезда «Иволга» имеют всего по семь вагонов, а результате часть пассажиров не смогла попасть в первые поезда, и вынуждены были ехать до Москвы на пригородных автобусах, а в самих вагонах крайне тесно. Кроме того, на МЦД помимо поездов «Иволга» в первый день работы использовали и обычные старые электрички. При этом ряд электричек стал уходить с других платформ, однако информации об изменении платформы отправления не было.

Произошел сбой в работе валидаторов, в кассах не могли перекодировать транспортные карты, в результате на многих станциях пассажиров пускали бесплатно, однако из-за этого пассажиры не смогли бесплатно пересесть на общественный транспорт в Москве.

Пассажиры также жалуются на то, что в новых электричках на остановках не открывались все двери, что создавало проблемы со входом и выходом. Кроме того, давка привела к тому, что электрички вынуждены были дольше задерживаться на станциях, что привело к сбою в расписании.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» было открыто сегодня в Москве.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  пассажиры  открытие  жалобы 

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