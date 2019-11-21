21 ноября. Mossovetinfo.ru – Первый день работы Московских центральных диаметров выявил ряд проблем, о которых пассажиры сообщают в социальных сетях.



Работающие на МЦД поезда «Иволга» имеют всего по семь вагонов, а результате часть пассажиров не смогла попасть в первые поезда, и вынуждены были ехать до Москвы на пригородных автобусах, а в самих вагонах крайне тесно. Кроме того, на МЦД помимо поездов «Иволга» в первый день работы использовали и обычные старые электрички. При этом ряд электричек стал уходить с других платформ, однако информации об изменении платформы отправления не было.



Произошел сбой в работе валидаторов, в кассах не могли перекодировать транспортные карты, в результате на многих станциях пассажиров пускали бесплатно, однако из-за этого пассажиры не смогли бесплатно пересесть на общественный транспорт в Москве.



Пассажиры также жалуются на то, что в новых электричках на остановках не открывались все двери, что создавало проблемы со входом и выходом. Кроме того, давка привела к тому, что электрички вынуждены были дольше задерживаться на станциях, что привело к сбою в расписании.



Движение по первым двум маршрутам МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» было открыто сегодня в Москве.