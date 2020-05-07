7 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажиры пригородных электричек, поездов МЦД и МЦК с 12 мая обяжут с 12 мая носить медицинские маски и перчатки, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова.



Контроль за соблюдением режима будут осуществлять контролеры ГКУ «организатор перевозок», которые сейчас уже следят за соблюдением социальной дистанции в общественном транспорте. Их уже наделили соответствующими полномочиями.



Граждане, которые попробуют совершить поездку без маски и перчаток, будут привлечены к административной ответственности. Штраф за проезд в общественном транспорте (в том числе в пригородных электричках) без маски и перчаток, составит 5 тысяч рублей.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому, с 12 мая в Москве использование масок и перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.