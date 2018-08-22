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Город (Москва и область)     22.08.2018 08:46

Павильон «Мясная промышленность» на ВДНХ начали готовить к реставрации

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Теги:  ВДНХ  реставрация  памятники архитектуры 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Специалисты начали готовить к реставрации павильон «Мясная промышленность» на ВДНХ, сообщает портал mos.ru.

Вначале будет оценено состояние здания и выявлен объем предстоящих работ. После этого будет определен подрядчик, который будет заниматься реставрацией павильона. В ходе реставрации планируется полностью установить уникальный декор и интерьеры здания. После реставрации здание планируется использовать в экспозиционных целях.

Павильон «Мясная промышленность» был построен в 1951-1954 годах и является памятником архитектуры федерального значения.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  реставрация  памятники архитектуры 

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