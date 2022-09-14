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Город (Москва и область)     14.09.2022 08:41

Павильоны «Здоровая Москва» будут работать до 14 сентября включительно

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Теги:  Здоровая Москва  диспансеризация 

14 сентября, Mossovetinfo.ru - Павильоны «Здоровая Москва» из-за сложных погодных условий завершают свою работу, пациентов будут принимать до 20:00 14 сентября, - сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В дальнейшем горожане, прикрепленные к городским поликлиникам, смогут, как и ранее, пройти диспансеризацию в поликлинике, записавшись на диспансеризацию через онлайн-сервисы.
Павильоны «Здоровая Москва» открылись в столице 11 мая.

В 2021 году павильоны «Здоровая Москва» работали до конца сентября.

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Теги: 
Здоровая Москва  диспансеризация 

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