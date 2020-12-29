29 декабря. Mossovetinfo.ru - Москвичи старшего возраста (65+), студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, сообщил нга своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин
Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.
В Москве с 9 октября школьники 6-11-х классов переведены на дистанционное обучение. В связи с этим был приостановлен льготный проезд для школьников. Также бесплатный и льготный проезд был приостановлен для пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Транспортные карты школьников и пенсионеров были временно заблокированы.
С 13 ноября на дистанционное обучение были переведены студенты столичных ВУЗов и колледжей. Их право льготного проезда также было приостановлено, транспортные карты временно заблокированы.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве с 5 декабря. Еженедельно московские власти добавляют новые категории граждан, которые могут записаться на прививку от коронавируса. С 28 декабря запись на вакцинацию открылась для москвичей в возрасте 60 лет и старше. С 30 сентября открывается запись для студентов ВУЗов и колледжей в возрасте старше 18 лет.
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