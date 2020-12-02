2 декабря. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы в предновогодние дни намерены усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.



По словам Немерюка, в магазинах, торговых центрах, на рынках и в развлекательных заведениях будет усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима и соблюдением социальной дистанции.



Кроме того, дпоплнительные проверки будут проводится на катках, в ресторанах, кафе и других заведениях.