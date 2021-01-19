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Город (Москва и область)     19.01.2021 16:52

Перед открытием МЦД-4 Курский вокзал в Москве реконструируют

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Теги:  Курский вокзал  МЦД  МЦД-4  реконструкция 

19 января. Mossovetinfo.ru – Курский вокзал в Москве будет реконструирован перед открытием МЦД-4 «Киевско-Горьковский», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова.

По словам Пегова, основные работы на Курском вокзале развернутся после майских праздников. Необходимость реконструкции вокзала вызвана тем, что после открытия МЦД на нем увеличится поток поездов, так как на Курском вокзале будут останавливаться поезда МЦД-2, МЦД-4, а также поезда Курского направления.

Открыть МЦД-4 планируется в 2024 году. В настоящее время на Киевском направлении МЖД идет реконструкция и строительство станций, которые станут частью маршрута МЦД-4. В частности, до конца текущего года планируется открыть семь станций: Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская, а также Минская и Аминьевская.

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Карта места

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Теги: 
Курский вокзал  МЦД  МЦД-4  реконструкция 

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