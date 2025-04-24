27 апреля — Mossovetinfo.ru — 29 апреля и 3 мая , 7 мая, в связи с репетицией парада и 9 мая в связи с проведением на Красной Площади в Москве Парада Победы на 80-летний юбилей со дня окончания Великой Отечественной войны на Красной площади, в центре Москвы и юго-востоке столицы будут на период подготовки и проведения мероприятий введены ограничения для движения транспорта, которые также распространятся на общественный транспорт, парковки, подземные переходы, блокировку электросамокатов.Водителям, пассажирам, пешеходам рекомендовано заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения. Рекомендовано пользоваться станциями метро и МЦД.29 апреля и 3 мая — с 15:10 до конца мероприятия, 7 и 9 мая — с утра до конца мероприятия меняются маршруты в центре Москвы. Также 29 апреля и 3 мая — с 15:40 до конца мероприятия, 7 и 9 мая — с утра до конца мероприятия меняются маршруты на юго-востоке Москвы.Движение будет закрыто:29 апреля и 3 мая на улицах Большая Садовая, Новый Арбат, на Большом Каменном мосту.29 апреля, 3 мая, 7 и 9 мая на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, улицах Новый Арбат, Большая Полянка, Тверская, Солянка, Петровка, центральных набережных.Также в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая и 7, 9 мая с 05:00 до 13:00.Подземные пешеходные переходы будут закрыты 29 апреля, 3, 7 и 9 мая на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, на Тверской улице и улице Новый Арбат. Подземный пешеходный переход в районе станции метро «Маяковская» будет открыт.Информационные табло, установленные на дорогах столицы, сообщают, что вводимые 29 апреля, во вторник, ограничат движение по Садовому кольцу с 15:30 будут действовать до 0:30 30 апреля.Дороги откроются после прохождения колонны.29 апреля и 3 мая в период с 17:30, а 7 мая с 05:30 до завершения мероприятий закроют движение транспорта на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах, Охотном Ряде, Балчуге, Большой Никитской, Болотной, Садовнической и других улицам. Будет закрыт проезд по набережным: Москворецкой, Кремлёвской, Гончарной, Болотной, Садовнической и другим.29 апреля и 3 мая с 22:00, а 7 мая с 10:00 до завершения мероприятий перекроют движение на Тверском бульваре, Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской. Парковка в этих местах будет запрещена с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.29 апреля и 3 мая с 23:30 и 7 мая с 10:00 до завершения мероприятий будет запрещён проезд по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Новинскому бульвару, Боровицкой площади, Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Марксистской и Земляной ВалПарковка здесь будет недоступна с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая и с 00:01 6 мая до 13:00 9 мая.