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Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 4 сентября
4 сентября — Mossovetinfo.ru — Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков и до 27 градусов тепла ожидают...
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03.09.2024, 11:01
Только 0,17 % избирателей смогут проголосовать бумажными бюллетенями – Мосгоризбирком
3 сентября — Mossovetinfo.ru — Около 13,5 тыс. жителей Москвы заранее заявили о своем желании голосовать на выборах 6-8 ...
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03.09.2024, 08:28
Больше 6 тысяч идей жителей Москвы реализовано за 10 лет работы платформы «Город идей» Собянин
3 — Mossovetinfo.ru — Больше 6 тыс. идей жителей Москвы реализовано за 10 лет работы платформы «Город идей», к ней прис...