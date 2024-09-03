 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     04.09.2024 06:53

Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 4 сентября

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  Гидрометцентр  Московская область  Москва 

4 сентября — Mossovetinfo.ru — Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 4 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с», – говорится в сообщении.

В ночь на четверг температура в столице может опуститься до плюс 7 градусов, а в Подмосковье, - до плюс 4-х градусов.

Осадков не ожидается.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  Гидрометцентр  Московская область  Москва 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

06:53 Город (Москва и область) Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 4 сентября

11:01 Город (Москва и область) Только 0,17 % избирателей смогут проголосовать бумажными бюллетенями – Мосгоризбирком

08:28 Город (Москва и область) Больше 6 тысяч идей жителей Москвы реализовано за 10 лет работы платформы «Город идей» Собянин

10:58 В России Путин: ВС России сделают всё, чтобы восстановить жизнь школьников в приграничье

Актуальные материалы

09:04 Общество Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru