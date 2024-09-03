Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 4 сентября

4 сентября — Mossovetinfo.ru — Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 4 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с», – говорится в сообщении.



В ночь на четверг температура в столице может опуститься до плюс 7 градусов, а в Подмосковье, - до плюс 4-х градусов.



Осадков не ожидается.



Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба