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Город (Москва и область)     16.08.2022 10:27

Переменная облачность без осадков и до 32 градусов тепла ожидается в столичном регионе 16 августа

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Теги:  Москва  Московская область  погода 

16 августа, Mossovetinfo.ru - Переменная облачность без осадков и до 32 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 16 августа, сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный.
Синоптики предупреждают, что такая жаркая погода оказывает дополнительную нагрузку на организм. Рекомендуется избегать долгого пребывания на солнце и физических нагрузок, а также пить больше воды.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода 

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