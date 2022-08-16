Переменная облачность без осадков и до 32 градусов тепла ожидается в столичном регионе 16 августа

16 августа, Mossovetinfo.ru - Переменная облачность без осадков и до 32 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 16 августа, сообщает Гидрометцентр России.



Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный.

Синоптики предупреждают, что такая жаркая погода оказывает дополнительную нагрузку на организм. Рекомендуется избегать долгого пребывания на солнце и физических нагрузок, а также пить больше воды.