26 ноября. Mossovetinfo.ru – Переселение жителей микрорайона Камушки (ЦАО) в новые квартиры по программе реновации жилья планируется завершить до конца года, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника управления реновации жилищного фонда столичного департамента строительства Александра Потехина.



По словам Потехина, всего в микрорайоне под программу реновации попали 18 домов. Строители делают все, чтобы до нового года жители микрорайона смогли переехать в новые квартиры.



Потехин также сообщил, что всего в Центральном административном округе для программы реновации подготовлено 8 стартовых площадок. Один дом уже введен в эксплуатацию, еще два дома находятся в стадии строительства, остальные дома в стадии проектирования.