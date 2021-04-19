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Город (Москва и область)     19.04.2021 13:38

Перевод грузовиков на ЦКАД не отразится на стоимости товаров в Москве - Власти

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Теги:  грузовики  ограничения  ЦКАД  товары  цены 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Перевод грузовиков на ЦКАД затронет только транзитные автомобили, он не коснется машин, доставляющих товары в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

Таким образом, перевод грузового движения на ЦКАД не отразится на стоимости товаров в московских магазинах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об ограничения на передвижение по МКАД транзитных грузовиков массой более 3,5 тонн. Транзитные грузовики должны объезжать Москву по ЦКАД, а также по трассам А-107 и А-108. Право заезда на МКАД предоставляется только грузовикам со спецпропусками.

Первоначально планировалось, что ограничения на проезд транзитных грузовиков через Москву введут с 5 апреля Однако, так как у представителей бизнеса возникло много вопросов в связи с новыми правилами проезда, введение новых правил было отложено до 5 мая.

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Теги: 
грузовики  ограничения  ЦКАД  товары  цены 

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