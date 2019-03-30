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Город (Москва и область)     30.03.2019 16:11

Первая в 2019 году промывка дорог после зимы пройдет 31 марта.

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Теги:  КГХ  Петр Бирюков  Бирюков 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Первая в 2019 году промывка дорог после зимы пройдет 31 марта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. За месяц дороги промоют четыре раза. Всего будет задействовано более шести тысяч единиц техники.

В ходе месячника по уборке и благоустройству также предстоит промыть фасады и цоколи зданий, павильоны и остановки общественного транспорта, тоннели и эстакады, подземные и наземные переходы и другие объекты.

Месячник по весеннему благоустройству проводится в Москве с 1 по 30 апреля, массовые общегородские субботники намечены на 13 и 20 апреля.


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Карта места

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Теги: 
КГХ  Петр Бирюков  Бирюков 

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