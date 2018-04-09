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Город (Москва и область)     09.04.2018 07:53

Первые электробусы выйдут на линию в Москве до сентября 2018 года

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Теги:  электробусы  Максим Ликсутов  транспорт 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - Первые электробусы в Москве выйдут на линию до сентября 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Это будет дополнение к существующим закупкам новых автобусов», - сказал Ликсутов, которого цитирует АГН «Москва»

Он отметил, что электробусы оснастят самым современным оборудованием, в том числе системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

На каких линиях появится электробус в 2018 году, Ликсутов не сообщил.

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Теги: 
электробусы  Максим Ликсутов  транспорт 

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