11 октября. Mossovetinforu – Первые поезда «Иволга» для Московских центральных диаметров (МЦД) поступят в Москву в начале декабря, сообщает портал M24.ru, со ссылкой на директора Тверского вагоностроительного завода Андрея Соловья.



Поезда «Иволга» являются полностью российской разработкой, при их сборке используется 90% российских комплектующих. В каждом вагоне будет расположено по 16 мест для зарядки гаджетов, каждый из которых будет оборудован двумя разъемами. Кроме того, все поезда оборудуют креплениями для велосипедов, туалетами с пеленальными столиками, «теплыми» поручнями, видеомониторами. Поезда полностью адаптированы для маломобильных граждан.



Ранее сообщалось, что Тверской вагоностроительный завод выиграл два тендера на поставку поездов «Иволга» для МЦД. В общей сложности завод должен поставить 39 поездов шести- и семивагонного состава.



Также сообщалось, что в декабре новые поезда начнут тестировать. Тестирование будет проходить без пассажиров, в ночное время, по специальным маршрутам.



Запуск двух первых маршрутов МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запланирован на 2019 год.