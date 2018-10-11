11 октября. Mossovetinforu – Первые поезда «Иволга» для Московских центральных диаметров (МЦД) поступят в Москву в начале декабря, сообщает портал M24.ru, со ссылкой на директора Тверского вагоностроительного завода Андрея Соловья.
Поезда «Иволга» являются полностью российской разработкой, при их сборке используется 90% российских комплектующих. В каждом вагоне будет расположено по 16 мест для зарядки гаджетов, каждый из которых будет оборудован двумя разъемами. Кроме того, все поезда оборудуют креплениями для велосипедов, туалетами с пеленальными столиками, «теплыми» поручнями, видеомониторами. Поезда полностью адаптированы для маломобильных граждан.
Ранее сообщалось, что Тверской вагоностроительный завод выиграл два тендера на поставку поездов «Иволга» для МЦД. В общей сложности завод должен поставить 39 поездов шести- и семивагонного состава.
Также сообщалось, что в декабре новые поезда начнут тестировать. Тестирование будет проходить без пассажиров, в ночное время, по специальным маршрутам.
Запуск двух первых маршрутов МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запланирован на 2019 год.
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