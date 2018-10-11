Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     11.10.2018 15:18

Первые поезда «Иволга» для МЦД поступят в Москву в начале декабря

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД  поезда Иволга 

11 октября. Mossovetinforu – Первые поезда «Иволга» для Московских центральных диаметров (МЦД) поступят в Москву в начале декабря, сообщает портал M24.ru, со ссылкой на директора Тверского вагоностроительного завода Андрея Соловья.

Поезда «Иволга» являются полностью российской разработкой, при их сборке используется 90% российских комплектующих. В каждом вагоне будет расположено по 16 мест для зарядки гаджетов, каждый из которых будет оборудован двумя разъемами. Кроме того, все поезда оборудуют креплениями для велосипедов, туалетами с пеленальными столиками, «теплыми» поручнями, видеомониторами. Поезда полностью адаптированы для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что Тверской вагоностроительный завод выиграл два тендера на поставку поездов «Иволга» для МЦД. В общей сложности завод должен поставить 39 поездов шести- и семивагонного состава.

Также сообщалось, что в декабре новые поезда начнут тестировать. Тестирование будет проходить без пассажиров, в ночное время, по специальным маршрутам.

Запуск двух первых маршрутов МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запланирован на 2019 год.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД  поезда Иволга 

Возврат к списку

Лента новостей

15:18 Город (Москва и область) Первые поезда «Иволга» для МЦД поступят в Москву в начале декабря

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

14:14 Власть Госдума приняла закон о сохранении налоговых льгот в прежних границах пенсионного возраста

14:02 Общество Бабье лето продлится в Москве еще неделю

12:27 Происшествия Экипаж потерпевшего аварию «Союза» приземлился в Казахстане

Актуальные материалы

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля

11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ

10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации

01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД

11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве

08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru