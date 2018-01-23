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Город     23.01.2018 13:20

Первый дом по программе реновации начнут заселять в феврале

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Теги:  снос пятиэтажек  программа реновации жилья  реновация  переселение  жилье 

23 января. Mossovetinfo.ru – Первый дом для переселения по программе реновации жилья в Москве будет готов принять жителей в феврале. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводит «Интерфакс».

Первым новоселов примет дом по адресу: 5-я Парковая ул., д.62.

Остальные новостройки расположены по адресам:

- Бескудниковский, мкр. 5, корп. 9;
- Бескудниковский, мкр. 5, корп. 8;
- Сев. Измайлово, 5-я Парковая ул., д.62, кк.1,2;
- Бабушкинский, Лётчика Бабушкина ул., вл. 39;
- Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 38;
- Бабушкинский, Лётчика Бабушкина ул., вл. 29, к.2;
- Южное Медведково, мкр. 1-2-3, корп. 39;
- Северное Медведково, Шокальского пр-д, вл.27, к.2;
- Северное Медведково, Полярная ул., д.22;
- Северное Медведково, Заревый пр-д, вл. 9-11;
- Бабушкинский, Летчика Бабушкина ул., вл.41;
- Южное Бутово, кв.1, корп.13;
- Южное Бутово, кв.2, корп.24;
- Проспект Вернадского, кв.34-35 к. 27.

Ранее сообщалось, что в 2017 году для расселения было сдано 14 домов для расселения по программе реновации. Сейчас там идет отделка, которая должна соответствовать требованиям закона о реновации.

Всего в программу реновации, которую утвердили в августе 2017 года, вошло более 5000 домов.

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Теги: 
снос пятиэтажек  программа реновации жилья  реновация  переселение  жилье 

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