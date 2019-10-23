23 октября. Mossovetinfo.ru – В районе Фили-Давыдково расселено первый дом по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.



Пятиэтажка на улице Олеко Дундича готовится к сносу. Все 60 семей, которые в ней проживали, получили новые квартиры в новостройке на Малой Филевской улице.



Пятиэтажка будет снесена после того, как будет принято решение о выводе дома из эксплуатации.