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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     23.10.2019 15:00

Первый дом по программе реновации расселили в районе Фили-Давыдково

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  программа реновации  снос пятиэтажек  реновация жилья  Фили-Давыдково 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В районе Фили-Давыдково расселено первый дом по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.

Пятиэтажка на улице Олеко Дундича готовится к сносу. Все 60 семей, которые в ней проживали, получили новые квартиры в новостройке на Малой Филевской улице.

Пятиэтажка будет снесена после того, как будет принято решение о выводе дома из эксплуатации.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  программа реновации  снос пятиэтажек  реновация жилья  Фили-Давыдково 

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