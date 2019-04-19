19 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый флагманский центр занятости «Моя работа».



На церемонии открытия Собянин отметил, что работа службы занятости в Москве вызывает много нареканий и нуждается в серьезном улучшении качества работы. В связи с этим было принято решение перевести сотрудников центров занятости из 53 старых офисов в 61 современный офис, которые расположатся в районных МФЦ «Мои документы». Будет реорганизована структура службы занятости – теперь служба будет состоять из 56 районных центров занятости, четырех флагманских центров «Моя работа» и одного флагманского центра «Моя карьера».



Параллельно с переездом будут изменены административные нормы работы службы занятости. Если ранее соискатели должны были заполнить 24 различных документа и поставить 47 подписей, а время оформления составляло не менее 50 минут, то теперь количество подписей и документов будет сокращено до 11, а время их оформления по правилам будет составлять 30 минут. Таким образом, у сотрудников службы высвободится больше времени для непосредственного общения с соискателями.



Собянин подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают те соискатели, которые имеют свои особенности при трудоустройстве: инвалиды, пожилые люди, многодетные родители. Ими будут заниматься персонально.



По словам Собянина, улучшить работу городской службы занятости планируется течение года – полутора.