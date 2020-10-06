6 октября. Mossovetinfo.ru - На Кольцевую линию метро вышел первый поезд нового поколения «Москва-2020», сообщается на официальном портале правительства Москвы.



Новый поезд был создан «Трансмашхолдингом» в том числе с учетом пожеланий и предложений москвичей. От старых поездов «Москва» новый состав отличается расширенным дверным проемом (160 сантиметров против 125), который повзоляет на 20% ускорить вход и выход, сниженным на 15% уровнем шума, новейшей системой информирования пассажиров, наличием боковых маршрутных табло снаружи поезда.



В ближайшие годы московский метрополитен закупит 170 таких поездов (более 1300 вагонов). Они будут ходить на Кольцевой, Калужско-Рижской и Большой Кольцевой линиях.



Закупка поездов «Москва-2020» позволит к 2023 году снизить средний возраст вагонов московского метро с 15 до 10 лет, а число современных поездов довести до 80%.