Другие материалы
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Город (Москва и область)
06.10.2020, 17:05
Первый поезд нового поколения «Москва-2020» вышел на Кольцевую линию
6 октября. Mossovetinfo.ru - На Кольцевую линию метро вышел первый поезд нового поколения «Москва-2020», сообщается на официальном портале правительства Москвы. Новый поезд был создан «Транс...
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Город (Москва и область)
06.10.2020, 12:49
Льготный и бесплатный проезд для школьников и москвичей старшей 65 лет будет временно приостановлен
6 октября. Mossovetinfo.ru – С 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет...
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Город (Москва и область)
06.10.2020, 10:17
Строительство Большой кольцевой линии метро ускорят
6 октября. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы намерены ускорить строительство Большой кольцевой линии метро, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Владимир Ефимов. По словам Ефимова, ст...