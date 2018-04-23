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Город (Москва и область)     23.04.2018 13:04

Первый участок Кожуховской линии метро откроют к концу лета - Хуснуллин

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  Марат Хуснуллин  Хуснуллин  Кожуховская линия 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Первый участок Кожуховской линии московского метро от «Некрасовки» до «Косино» планируется запустить к концу лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса.

Кожуховская линия, все станции которой планируют открыть в 2019 году, соединит семь районов столицы.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Марат Хуснуллин  Хуснуллин  Кожуховская линия 

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