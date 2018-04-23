Первый участок Кожуховской линии метро откроют к концу лета - Хуснуллин

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Первый участок Кожуховской линии московского метро от «Некрасовки» до «Косино» планируется запустить к концу лета. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса.



Кожуховская линия, все станции которой планируют открыть в 2019 году, соединит семь районов столицы.