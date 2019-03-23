23 марта. Mossovetinfo.ru – Первый участок Некрасовской линии московского метро откроют в начале июне. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса.
На первом участке будут расположены 4 станции: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Со станции «Косино» пассажиры смогут перейти на станцию «Лермонтовский проспект».
Всего на Некрасовской линии будет расположено 8 станций, а ее общая протяженность составит более 17 километров. Полностью открыть ветку для пассажиров планируется до конца 2019 года.
Розовая ветка пройдет от района Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, Рязанский и Нижегородский. Она улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юго-востока столицы и городского поселения Люберцы Московской области.
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