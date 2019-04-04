4 апреля. Mossovetinfo.ru – Метеорный поток Лириды можно будет наблюдать в московском небе с 16 по 25 апреля, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Лириды считаются одним из самых ярких и красивых метеорных потоков, при хорошей погоде их можно увидеть без специального оборудования. Пик потока придется на 23 апреля. Ожидается, что за час в небе будет пролетать до 20 «падающих звезд».
Данный метеорный поток является хвостом кометы C/1861 G1 Тэтчер. Ежегодно Земля проходит через хвост этой кометы во второй половине апреля.
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