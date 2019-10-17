17 октября. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения намерен перенастроить светофоры таким образом, чтобы пешеходы смогли увеличить время работы «зеленого» сигнала для пешеходов с помощью социальной карты, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.



Данная опция будет доступна для маломобильных пешеходов. По словам Горшкова, проводились разные эксперименты. В одном варианте светофор сам отслеживает появление маломобильных пешеходов и продлевает время работы «зеленого» сигнала. В другом варианте, маломобильный пешеход может приложить к светофору социальную карту и таким образом продлить «зеленый» сигнал. Перенастройку светофоров планируется начать в 2020 году.



Ранее Горшков заявил, что в 2020 году количество «умных» светофоров в Москве достигнет 450-460.