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Город (Москва и область)     25.10.2019 11:32

Песни из мультфильмов заменят школьные звонки в Москве в Международный день анимации

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Теги:  Международный день анимации  мульфильмы  школы 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Песни из известных мультфильмов прозвучат вместо школьных звонков в московских школах в Международный день анимации, сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм».

С подобной инициативой обратилась студия более чем в 600 московских школ. Директора и учащиеся школ поддержали инициативу, сообщает пресс-служба.

Подобная акция будет проходить в московских школа впервые. Международный день анимации отмечается ежегодно 28 октября.


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Теги: 
Международный день анимации  мульфильмы  школы 

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