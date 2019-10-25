25 октября. Mossovetinfo.ru – Песни из известных мультфильмов прозвучат вместо школьных звонков в московских школах в Международный день анимации, сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм».



С подобной инициативой обратилась студия более чем в 600 московских школ. Директора и учащиеся школ поддержали инициативу, сообщает пресс-служба.



Подобная акция будет проходить в московских школа впервые. Международный день анимации отмечается ежегодно 28 октября.