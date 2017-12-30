30 декабря. Mossovetinfo.ru – Полиция объявила план «Перехват» после убийства на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Разыскиваются двое подозреваемых, которые предположительно находятся в серебристом автомобиле LADA Priora.