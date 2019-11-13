13 ноября. Mossovetinfo.ru – Плановые отключения электрической энергии пройдут в четверг, 14 ноября, в 25 муниципальных образованиях Московской области. Отключения связаны с профилактическими и ремонтными работами.



С полным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке (https://clc.to/energomo). Круглосуточная дежурная служба +7 498-602-31-65.