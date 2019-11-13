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Город (Москва и область)     13.11.2019 15:45

Плановые отключения электричества пройдут 14 ноября в 25 муниципальных образованиях Подмосковья

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Теги:  Московская область  Подмосковье  электричество 

13 ноября. Mossovetinfo.ru –  Плановые отключения электрической энергии пройдут в четверг, 14 ноября, в 25 муниципальных образованиях Московской области. Отключения связаны с профилактическими и ремонтными работами.

С полным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке (https://clc.to/energomo). Круглосуточная дежурная служба +7 498-602-31-65.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  электричество 

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