13 ноября. Mossovetinfo.ru – Плановые отключения электрической энергии пройдут в четверг, 14 ноября, в 25 муниципальных образованиях Московской области. Отключения связаны с профилактическими и ремонтными работами.
С полным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке (https://clc.to/energomo). Круглосуточная дежурная служба +7 498-602-31-65.
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