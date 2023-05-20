22 мая — Mossovetinfo.ru — Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин "договорились с губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьëвым о внедрении сервисов МЭШ ("Московская электронная школа" - ред.) в школах Московской области", — сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале.Мэр Москвы также отметил, что образовательная платформа "Московская электронная школа" успешно работает в столице с 2016 года:—ученики пользуются электронным дневником, библиотекой МЭШ, видят свои оценки, следят за расписанием и домашними заданиями, добавляют свои достижения в цифровое портфолио;— родители отслеживают успеваемость детей и её динамику, посещаемость, расписание занятий, каникул и многое другое;— учителя планируют содержание уроков, ведут электронный журнал, выставляют оценки, выдают домашние задания, проводят дистанционные занятия.Столица окажет помощь во внедрении образовательных сервисов в учебные заведения Московской области, отметил Собянин во время подписания Соглашения с губернатором Московской области Андреем Воробьевым о внедрении в образовательные учреждения Московской области сервисов «Московской электронной школы» («МЭШ») как регионального сегмента ФГИС «Моя школа».Церемония подписания прошла в Доме Правительства Московской области в Красногорске. На ней также присутствовали Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Фото: Telegram-канале Мэра Москвы Сергея Собянина t.me/mos_sobyanin/5139?single