 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     22.05.2023 17:03

Платформа "Московская электронная школа" будет интегрирована в школы Московской области

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская электронная школа  МЭШ  Москва  Московская область  Собянин  Воробьев  Соглашение  Шадаев  Кравцов 

22 мая — Mossovetinfo.ru — Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин "договорились с губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьëвым о внедрении сервисов МЭШ ("Московская электронная школа" - ред.) в школах Московской области", — сообщил мэр столицы в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы также отметил, что образовательная платформа "Московская электронная школа" успешно работает в столице с 2016 года:
—ученики пользуются электронным дневником, библиотекой МЭШ, видят свои оценки, следят за расписанием и домашними заданиями, добавляют свои достижения в цифровое портфолио;
— родители отслеживают успеваемость детей и её динамику, посещаемость, расписание занятий, каникул и многое другое;
— учителя планируют содержание уроков, ведут электронный журнал, выставляют оценки, выдают домашние задания, проводят дистанционные занятия.

Столица окажет помощь во внедрении образовательных сервисов в учебные заведения Московской области, отметил Собянин во время подписания Соглашения с губернатором Московской области Андреем Воробьевым о внедрении в образовательные учреждения Московской области сервисов «Московской электронной школы» («МЭШ») как регионального сегмента ФГИС «Моя школа».

Церемония подписания прошла в Доме Правительства Московской области в Красногорске. На ней также присутствовали Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Собянин, Воробьев, МЭШ, интеграция, Москва, Московская область, электронная школа, подписание соглашения, Красногорск
Фото: Telegram-канале Мэра Москвы Сергея Собянина t.me/mos_sobyanin/5139?single

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская электронная школа  МЭШ  Москва  Московская область  Собянин  Воробьев  Соглашение  Шадаев  Кравцов 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:03 Город (Москва и область) Платформа "Московская электронная школа" будет интегрирована в школы Московской области

15:10 Происшествия Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Белгородской области - губернатор

11:41 В России Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России

09:30 Происшествия Возгорание в здании военкомата в Москве ликвидировано - МЧС

09:12 Общество Праймериз с участием новых регионов и бойцов СВО начался в "Единой России"

Актуальные материалы

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru