12 октября. Mossoetinfo.ru – Железнодорожную платформу Варшавская планируется достроить до конца 2018 года. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Платформу строят на перегоне между станциями электричек ЗИЛ и «Нижние Котлы». После ее открытия пассажиры Павелецкого направления МЖД смогут пересесть на городской транспорт, не доезжая до вокзала.
До станции МЦК Верхние Котлы построят закрытый переход.
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