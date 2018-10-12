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Город (Москва и область)     12.10.2018 18:11

Платформу Варшавская достоят до конца года

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Теги:  строительство 

12 октября. Mossoetinfo.ru – Железнодорожную платформу Варшавская планируется достроить до конца 2018 года. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Платформу строят на перегоне между станциями электричек ЗИЛ и «Нижние Котлы». После ее открытия пассажиры Павелецкого направления МЖД смогут пересесть на городской транспорт, не доезжая до вокзала.

До станции МЦК Верхние Котлы построят закрытый переход.


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Карта места

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Теги: 
строительство 

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