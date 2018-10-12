12 октября. Mossoetinfo.ru – Железнодорожную платформу Варшавская планируется достроить до конца 2018 года. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Платформу строят на перегоне между станциями электричек ЗИЛ и «Нижние Котлы». После ее открытия пассажиры Павелецкого направления МЖД смогут пересесть на городской транспорт, не доезжая до вокзала.



До станции МЦК Верхние Котлы построят закрытый переход.