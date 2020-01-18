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Город (Москва и область)     18.01.2020 10:13

Платную парковку введут еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля

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Теги:  парковка  платная парковка 

18 января. Mossovetinfo - С 17 февраля 2020 года на еще 80 улицах появятся платные парковки. Об этом сообщается на сайте АМПП.

Новые платные парковочные места появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

Кроме того, на некоторых улицах, в основном в центре, будут изменены парковочные тарифы. За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не поменяется.

Список улиц, где введут платную парковку, а также изменят тариф, содержится в приказах департамента транспорта:

- https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43349220/
- https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43350220/

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Карта места

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Теги: 
парковка  платная парковка 

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