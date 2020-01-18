18 января. Mossovetinfo - С 17 февраля 2020 года на еще 80 улицах появятся платные парковки. Об этом сообщается на сайте АМПП.Новые платные парковочные места появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.Кроме того, на некоторых улицах, в основном в центре, будут изменены парковочные тарифы. За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не поменяется.Список улиц, где введут платную парковку, а также изменят тариф, содержится в приказах департамента транспорта: