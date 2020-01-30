30 января. Mossovetinfo.ru – Плотный и устойчивый снежный покров впервые за всю зиму сформируется в Москве к началу февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, в ближайшие дни в Москве ожидается температура в районе ноля, а также небольшой снег. При этом, не ожидается дождей, которые приводят к быстрому таянию снега. В связи с этим уже 1-2 февраля москвичи смогут покататься на лыжах.



По прогнозам синоптиков, в ближайшее время таяния снега не ожидается, в начале февраля снежный покров в Москве сохранится, возможны небольшие снегопады.