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Город (Москва и область)     30.01.2020 17:00

Плотный и устойчивый снежный покров сформируется в Москве к началу февраля

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Теги:  погода  Гидрометцентр  снег 

30 января. Mossovetinfo.ru – Плотный и устойчивый снежный покров впервые за всю зиму сформируется в Москве к началу февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни в Москве ожидается температура в районе ноля, а также небольшой снег. При этом, не ожидается дождей, которые приводят к быстрому таянию снега. В связи с этим уже 1-2 февраля москвичи смогут покататься на лыжах.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время таяния снега не ожидается, в начале февраля снежный покров в Москве сохранится, возможны небольшие снегопады.


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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  снег 

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