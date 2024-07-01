 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     06.07.2024 08:23

По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  зоны отдыха  купание  Роспотребнадзор 

6 июля — Mossovetinfo.ru — По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха, в начале сезона в эксплуатацию были приняты 7 зон отдыха для купания и 39 зон без купания, сообщает Управление Роспотребнадзора по г. Москве, осуществляющее контроль за зонами отдыха столицы.

«По состоянию на 04.07.2024 открыты для купания 5 зон отдыха:

- Тропарево (ЮЗАО);

- Большой городской пруд (ЗелАО);

- Черное озеро (ЗелАО);

- Мещерское (ЗАО);

- Озеро Белое (ВАО).

В указанных зонах отдыха вода водоемов отвечает санитарным требованиям», - сообщает Роспотребнадзор. .

«В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям продолжают быть закрытыми для купания зоны отдыха: пляж «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО), Левобережье (САО), Большой Садовый пруд (САО). Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов качества воды информация о возобновлении купания будет оперативно размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по г. Москве.

Закрыты на реконструкцию 4 зоны отдыха с купанием: Путяевский пруд №1 (ВАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Школьное озеро (ЗелАО)», также говорится в сообщении.

Также сообщается, что Федеральный санитарно-эпидемиологический надзор за зоной отдыха «Большой Садовый пруд» (САО) осуществляется Межрегиональным управлением №1 ФМБА России, по информации которого вода в зоне отдыха не отвечает санитарным требованиям и она в эксплуатацию не принята.


Как ранее сообщало ИА «Моссовет», летом 2015 года в Москве было открыто 125 зон отдыха, в 12 из которых разрешено купание.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  зоны отдыха  купание  Роспотребнадзор 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:23 Город (Москва и область) По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор

18:23 В России «Европе очень нужен мир» - Орбан, в Кремле

10:33 Мнения Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры»

10:11 В мире Белоруссия стала членом ШОС

08:47 В мире Путин участвует в открывающемся в Астане саммите ШОС

Актуальные материалы

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru