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Город (Москва и область)     20.02.2018 08:11

По телефону 8 (495) 221-02-82 в Москве запущена горячая линия по вопросам активного долголетия

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Теги:  Москва  активное долголетие  горячая линия  справка 

20 февраля. /Mossovetinfo.ru/. В рамках пилотного проекта, посвященного активному долголетию,
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы открыл горячую линию по вопросам активного долголетия граждан старшего поколения.

По многоканальному телефону 8 (495) 221-02-82 можно ежедневно с 08:00 до 20:00 получить необходимую консультацию.

Заявки на участие в проекте с 1 марта 2018 года могут подать все постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры. На первом этапе, в рамках пилотной части проекта «Активное долголетие, предполагается определить наиболее востребованные направления проекта и провести отбор участников проекта, которыми станут образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки.

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Теги: 
Москва  активное долголетие  горячая линия  справка 

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