По телефону 8 (495) 221-02-82 в Москве запущена горячая линия по вопросам активного долголетия

20 февраля. /Mossovetinfo.ru/. В рамках пилотного проекта, посвященного активному долголетию,

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы открыл горячую линию по вопросам активного долголетия граждан старшего поколения.



По многоканальному телефону 8 (495) 221-02-82 можно ежедневно с 08:00 до 20:00 получить необходимую консультацию.



Заявки на участие в проекте с 1 марта 2018 года могут подать все постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры. На первом этапе, в рамках пилотной части проекта «Активное долголетие, предполагается определить наиболее востребованные направления проекта и провести отбор участников проекта, которыми станут образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки.