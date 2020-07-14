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Город (Москва и область)     14.07.2020 12:21

По всей протяженности Садового кольца проложат велополосу

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Теги:  велодорожки  Максим Ликсутов  Садовое кольцо 

14 июля. Mossovetinfo.ru – Велополоса появится на всем протяжении Садового кольца, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в telegram-канале «Дептранс Москвы».

По словам Ликсутова, в будущем планируется организовать велополосу по всей длине Садового кольца и установить там велосипедные светофоры.

Кроме того, заммэра сообщил, что новые велосипедные дорожки появятся на севере Москвы. По просьбам жителей уже до 1 августа временная разметка велосипедных дорожек появится на Хорошевском шоссе, в районе метро Полежаевская. Капитальные решения для этого участка будут проработаны позднее. Кроме того, новые велодорожки появятся на улицах Зорге и Маргелова.

Ликсутов также отметил, что создание временной велополосы на Лесной улице увеличило количество велосипедистов на 29%, при этом никаких затруднений для автомобилистов не возникло.


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Карта места

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Теги: 
велодорожки  Максим Ликсутов  Садовое кольцо 

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