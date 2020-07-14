14 июля. Mossovetinfo.ru – Велополоса появится на всем протяжении Садового кольца, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в telegram-канале «Дептранс Москвы».
По словам Ликсутова, в будущем планируется организовать велополосу по всей длине Садового кольца и установить там велосипедные светофоры.
Кроме того, заммэра сообщил, что новые велосипедные дорожки появятся на севере Москвы. По просьбам жителей уже до 1 августа временная разметка велосипедных дорожек появится на Хорошевском шоссе, в районе метро Полежаевская. Капитальные решения для этого участка будут проработаны позднее. Кроме того, новые велодорожки появятся на улицах Зорге и Маргелова.
Ликсутов также отметил, что создание временной велополосы на Лесной улице увеличило количество велосипедистов на 29%, при этом никаких затруднений для автомобилистов не возникло.
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