28 марта. Mossovetinfo.ru – Почта России будет работать по особому графику с 30 марта по 3 апреля. В Москве будут работать три отделения: 101000, 107241 и 121099. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.



Президент России Владимир Путин в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией объявил неделю с 30 марта по 5 апреля, но Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.