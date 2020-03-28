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Город (Москва и область)     28.03.2020 10:50

Почта России изменит график работы с 30 марта по 3 апреля

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Теги:  Почта России  почта  коронавируса 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Почта России будет работать по особому графику с 30 марта по 3 апреля. В Москве будут работать три отделения: 101000, 107241 и 121099. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Президент России Владимир Путин в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией объявил неделю с 30 марта по 5 апреля, но Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.



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Теги: 
Почта России  почта  коронавируса 

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