1 октября. Mossovetinfo.ru – Полуэкспрессные автобусные маршруты в Москве почти в 100% случаев строго выполняют расписание движения, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.



По словам Ликсутова, этого удалось добиться благодаря выделенным полосам и минимальному количеству остановок на маршрутах. В результате в часы пик интервалы движения полуэкспрессных маршрутов не превышают 5 минут.



Всего в Москве в настоящее время запущено 13 полуэкспрессных маршрутов, которые связывают отдаленные районы города со станциями метро и центром. Ежедневно они перевозят более 162 тысяч пассажиров, отметил Ликсутов. Кроме того, Ликсутов напомнил, что с введением безтурникетного режима, пассажиры стали экономить в пути до 20 минут.