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Город (Москва и область)     29.05.2018, 16:16

Почти 120 зон отдыха около воды откроются в Москве с 1 июня

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Теги:  зоны отдыха  отдых на воде  досуг  водоемы 

29 мая. Mossovetinfo.ru – С 1 июня в Москве откроется 118 зон отдыха у воды, сообщил на заседании президиума правительства Москвы глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

Для горожан будут открыты 11 зон с купанием, 45 зоны отдыха без купания и 62 зоны отдыха возле водоемов. Все зоны отдыха будут работать с 1 июня по 1 сентября с 09:00 до 21:00.

Купание в Москве разрешено в следующих зонах отдыха: Большой Садовый пруд, пляж «Левобережный», озеро Белое, Тропарево, Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Строгинская пойма, Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро. Кроме того, в парках «Сокольники», «Фили», «Северное Тушино» и «Лужники» будут работать открытые летние бассейны. Специальный бассейн для детей откроют в Измайловском парке.

Еще семь столичных зон отдыха в настоящее время находятся на реконструкции.


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Карта места

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Теги: 
зоны отдыха  отдых на воде  досуг  водоемы 

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