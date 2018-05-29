29 мая. Mossovetinfo.ru – С 1 июня в Москве откроется 118 зон отдыха у воды, сообщил на заседании президиума правительства Москвы глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.



Для горожан будут открыты 11 зон с купанием, 45 зоны отдыха без купания и 62 зоны отдыха возле водоемов. Все зоны отдыха будут работать с 1 июня по 1 сентября с 09:00 до 21:00.



Купание в Москве разрешено в следующих зонах отдыха: Большой Садовый пруд, пляж «Левобережный», озеро Белое, Тропарево, Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Строгинская пойма, Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро. Кроме того, в парках «Сокольники», «Фили», «Северное Тушино» и «Лужники» будут работать открытые летние бассейны. Специальный бассейн для детей откроют в Измайловском парке.



Еще семь столичных зон отдыха в настоящее время находятся на реконструкции.