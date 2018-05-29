Другие материалы
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Город (Москва и область)
29.05.2018, 16:16
Почти 120 зон отдыха около воды откроются в Москве с 1 июня
29 мая. Mossovetinfo.ru – С 1 июня в Москве откроется 118 зон отдыха у воды, сообщил на заседании президиума правительства Москвы глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев. Для горожан...
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Город (Москва и область)
29.05.2018, 15:19
Власти Москвы планируют запретить пронос ряда предметов в школы
29 мая. Mossovetinfo.ru – Московские власти намерены принять нормативные акты, которые запретят пронос ряда предметов в столичные школы, сообщил на съезде уполномоченных по правам ребенка заместите...
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Город (Москва и область)
29.05.2018, 13:31
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 мая из-за ветра
29 мая. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду 30 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. Предупреждение объявлено в связи с ожидающимся у...