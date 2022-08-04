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07.08.2022, 09:15
Почти 20 миллионов нарушений ПДД зарегистрировано видеофиксацией в Москве в I полугодии 2022 года
7 августа, Mossovetinfo.ru - В I полугодии 2022 г. в Москве комплексами фото- и видеофиксации было зафиксировано 19 993 тыс. ...
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Город (Москва и область)
06.08.2022, 23:03
7 августа в Московском регионе ожидаются грозы с ливнем, градом и сильным ветром
6 августа. Mossovetinfo.ru - 7 августа, с 11:00 до конца суток, в Московском регионе ожидаются грозы с ливнем, градом и сил...
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04.08.2022, 09:04
Взамен 1 срубленного дерева в Москве – посадить 10, - законопроект и акция справедливороссов
4 августа. Mossovetinfo.ru - 4 августа фракцией «Справедливая Россия» в Мосгордуме вносится поправка к законопроекту ...