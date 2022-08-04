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Город (Москва и область)     07.08.2022 09:15

Почти 20 миллионов нарушений ПДД зарегистрировано видеофиксацией в Москве в I полугодии 2022 года

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Теги:  Москва  ПДД  видеофиксация 

7 августа, Mossovetinfo.ru - В I полугодии 2022 г. в Москве комплексами фото- и видеофиксации было зафиксировано 19 993 тыс. нарушений ПДД, что на 94,8% больше прошлогодних значений за аналогичный период времени сообщает ГБУ «Аналитический центр» со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

Год назад ИА МОССОВЕТ сообщало, что московские власти объявили закупку 250 видеокамер к 500 уже существующим тогда, для фиксации нарушений правил остановки. За данное нарушение ПДД водителей штрафуют на 3 тысячи рублей. Новые камеры планировалось установить возле Госдумы, на Смоленской площади, возле Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, напротив входа в Московский зоопарк, возле станций метро «Краснопресненская», «Чистые пруды», «Парк культуры», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская», «Каширская» и других.


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Теги: 
Москва  ПДД  видеофиксация 

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