23 октября. Mossovetinfo.ru – Два первых маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) будут иметь почти 40 пересадок на метро и станции Московского центрального кольца (МЦК), а также на станции радиальных направлений МЖД, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
С маршрута МЦД Одинцово – Лобня будет организовано 13 пересадок на метро, две пересадки на МЦК и две пересадки на станции радиальных направлений МЖД.
С маршрута Нахабино – Подольск будет организовано 15 пересадок на метро, шесть пересадок на станции радиальных направлений МЖД и две пересадки на станции МЦК.
Первые два маршрута МЦД планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.
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