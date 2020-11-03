3 ноября. Mossovetinfo.ru – В первый день действия 50-процентной скидки на проезд в метро, введенной на двух линия столичной подземки, возможностью сэкономить воспользовались около 79,8 тысячи человек, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.



Сообщается, что в общей сложности воспользовавшиеся скидкой пассажиры сэкономили почти 1,6 миллиона рублей.



Эксперимент по снижению цены проезда стартовал 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Он продлится до 2 июля 2021 года.



В понедельник, 2 ноября, глава департамента транспорта Москвы, заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что если в результате эксперимента нагрузку на Таганско-Краснопресненскую линию в утренние часы пик удастся снизить на 7%, то департамент обратится к мэру Москвы с предложением закрепить скидку на постоянной основе.