3 ноября. Mossovetinfo.ru – В первый день действия 50-процентной скидки на проезд в метро, введенной на двух линия столичной подземки, возможностью сэкономить воспользовались около 79,8 тысячи человек, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.
Сообщается, что в общей сложности воспользовавшиеся скидкой пассажиры сэкономили почти 1,6 миллиона рублей.
Эксперимент по снижению цены проезда стартовал 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро. Он продлится до 2 июля 2021 года.
В понедельник, 2 ноября, глава департамента транспорта Москвы, заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что если в результате эксперимента нагрузку на Таганско-Краснопресненскую линию в утренние часы пик удастся снизить на 7%, то департамент обратится к мэру Москвы с предложением закрепить скидку на постоянной основе.
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