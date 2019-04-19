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Город (Москва и область)     19.04.2019 10:42

Почти треть годового плана ввода недвижимости выполнена в Москве в первом квартале 2019 года

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Теги:  строительство  недвижимость 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен почти на треть за первые три месяца 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики с строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в первом квартале текущего года в строй введено 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Также сданы в эксплуатацию социальные объекты, гостиницы, офисно-деловые центры и складские помещения.

Всего в течение года в Москве планируется сдать в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 3,5 миллиона квадратных метров жилья.


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Теги: 
строительство  недвижимость 

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