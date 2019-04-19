19 апреля. Mossovetinfo.ru – Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен почти на треть за первые три месяца 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики с строительства Марат Хуснуллин.



По словам Хуснуллина, в первом квартале текущего года в строй введено 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Также сданы в эксплуатацию социальные объекты, гостиницы, офисно-деловые центры и складские помещения.



Всего в течение года в Москве планируется сдать в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 3,5 миллиона квадратных метров жилья.