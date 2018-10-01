1 октября. Mossovetinfo.ru – Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) обеспечила подачу тепла на все объекты Москвы, сообщается на официальном сайте компании.



Сообщается, что тепло подано в 33 346 жилых дома, 8 006 социальных объектов и 29 345 других зданий.



Отопление в Москве начали включать 25 сентября. Вначале тепло подавалось на жилые и социальные объекты, затем – в офисные здания и на промышленные предприятия.