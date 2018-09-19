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Город (Москва и область)     19.09.2018 09:51

Подготовка к зиме началась на московских вокзалах.

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Теги:  вокзалы  подготовка  зима 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Московские вокзалы начали подготовку к зиме, сообщает портал mos.ru.

На вокзалах устанавливают «теплые» двери, которые с помощью воздушно-тепловой завесы не дают проникнуть внутрь зданий холодному воздуху, обновляются платформы, привокзальные площади, внутренние помещения

На вокзалах уже запасли 140 тонн противогололедных средств, формируются бригады для оперативной уборки снега, проверяется снегоуборочная техника. Отлаживаются системы освещения. В начале октября на вокзалах планируется включить отопление.


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Теги: 
вокзалы  подготовка  зима 

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