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Город (Москва и область)     16.09.2020 06:14

Подмосковье готово к началу отопительного периода

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Теги:  Московская область  отопление  погода 

16 сентября. Mossovetinfo.ru - С 15 сентября начинаются пробные топки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

Жителей региона просят обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций и при утечке сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета.

Систему отопления полностью запустят при наступлении в течение пяти дней среднесуточной температуры ниже +8 градусов
По прогнозу Гидрометцентра, погода при которой востребуется вскочить отопление в Московской области  установится после 28 сентября.

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Теги: 
Московская область  отопление  погода 

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