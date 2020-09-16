06:14 Город (Москва и область) Подмосковье готово к началу отопительного периода
02:07 Общество Теплая и комфортная погода ожидается в Москве 16 сентября
01:35 Другое Компания Apple представила новые гаджеты
01:08 В России В 2021 году средний размер пенсии составит 17,4 тысячи рублей
00:57 В России Минфин предложил в 2021 году резко поднять акцизы на табак
08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление
08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники
10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский
08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»
09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос