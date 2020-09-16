Подмосковье готово к началу отопительного периода

16 сентября. Mossovetinfo.ru - С 15 сентября начинаются пробные топки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.



Жителей региона просят обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций и при утечке сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета.



Систему отопления полностью запустят при наступлении в течение пяти дней среднесуточной температуры ниже +8 градусов

По прогнозу Гидрометцентра, погода при которой востребуется вскочить отопление в Московской области установится после 28 сентября.