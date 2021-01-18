Другие материалы
-
Город (Москва и область)
18.01.2021, 19:05
Подмосковье может войти в пилотный проект по введению электронных водительских прав
18 января. Mossovetinfo.ru – Московская область может войти в пилотный проект по введению электронных водительских прав, с таким предложением выступило Минцифры, сообщается на официальном сайте Мособл...
-
Город (Москва и область)
18.01.2021, 15:23
Реконструкцию станции БКЛ «Каховская» завершат до конца года
18 января. Mossovetinfo.ru – Реконструкцию станции Большой кольцевой линии «Каховская» планируется завершить до конца 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра реконструируемой станц...
-
Город (Москва и область)
18.01.2021, 13:35
Оплачивать проезд в транспорте в Москве можно будет пропуском на работу
17 января. Mossovetinfo.ru – Пропуск на работу в будущем в Москве можно будет для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит t...