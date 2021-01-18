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Город (Москва и область)     18.01.2021 19:05

Подмосковье может войти в пилотный проект по введению электронных водительских прав

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Теги:  водительские права  цифровизация  Московская область  Подмосковье 

18 января. Mossovetinfo.ru – Московская область может войти в пилотный проект по введению электронных водительских прав, с таким предложением выступило Минцифры, сообщается на официальном сайте Мособлдумы.

Пилотный проект планируется запустить на территории четырех регионов, наиболее развитых в области цифровизации.

В рамках проекта планируется в 2021 запустить мобильное приложение, в которое будут заносить данные о водительских правах и паспорте транспортного средства, а также каждому водителю присвоят QR-код. В случае, если водитель забыл права или ПТС, он сможет с помощью мобильного телефона показать инспектору QR-код, с помощью которого можно будет узнать всю необходимую информацию.

Кроме того, член профильного Комитета Мособлдумы Кирилл Жигарев рассказал, что в конце 2020 года началось обсуждение темы о том, что необходимо уйти о рассылки бумажных извещений о штрафах и перевести их в электронный вид. По словам Жигарева ежегожно область тратит 3 миллиарда рублей. Перевод штрафов в электронный вид позволит сократить эти расходы. Кроме того, большинство автомобилистов оплачивают штрафы через приложения, поэтому бумажные постановления им не нужны.

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Теги: 
водительские права  цифровизация  Московская область  Подмосковье 

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