11 февраля. Mossovetinfo.ru – Средний заработок московских таксистов составляет от 65,4 до 74,1 тысячи рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования лизинговой компании «Европлан».



При этом, чтобы заработать такую сумму таксист должен работать не менее 25 дней в месяц по 12 часов. При этом, при стандартном восьмичасовом рабочем дне таксист в среднем может заработать от 31,7 до 37,7 тысячи рублей при 26 рабочих днях в месяц, и от 20 до 25 тысяч рублей при 22 рабочих днях в месяц.



Чистый доход водителя от выручки составляет около 34%. Остальное распределяется следующим образом: 25% получает агрегатор такси, на налоги и эксплуатационные расходы уходит еще 23% выручки, 8% - возмещение стоимость машины, взятой в лизинг, 4% - доход таксопарка, 3% - лизинговые платежи и страхование.



Таким образом, чтобы заработать 74 тысячи рублей таксист должен работать по 12 часов в сутки и большепрактически без выходных. Такой график работы приводит к снижению внимания и скорости реакции и повышению риска попадания в ДТП.